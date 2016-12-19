كتب عمرو جاب الله

ينشر "اليوم السابع" جدول ترتيب الدورى المصرى بعد نهاية الجولة الـ16 من منافسات البطولة، حيث يتربع الأهلى على صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة فيما عزز المقاصة احتلاله المركز الثانى بعد الفوز على التعدين برباعية نظيفة حيث أصبح لدى الفريق الفيومى 37 نقطة وله مباراة مؤجلة.

بينما استمر المصرى البورسعيدى فى المركز الثالث برصيد 31 نقطة رغم خسارته من الأهلى فى هذه الجولة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة وله 4 مباريات مؤجلة.

وحقق أسوان الفوز على المقاولون العرب، بهدف نظيف، ليترك مؤخرة جدول الترتيب ويصعد للمركز السادس عشر فى أول فوز تحت قيادة محمد عامر الفنى للفريق الأسوانى.