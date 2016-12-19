الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية تونس

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، وزير خارجية الجمهورية التونسية خميس الجهيناوي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسفير تونس بالقاهرة.

وقال السفيرعلاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير خارجية تونس نقل تحيات الرئيس التونسي “الباجي قائد السبسي” إلى الرئيس، وأكد على اعتزاز تونس بما يربطها بمصر من علاقات متميزة ووثيقة، مشيراً إلى أهمية العمل على تطويرها وتنميتها في جميع المجالات.

كما أوضح وزير الخارجية التونسي، حرص بلاده على الاستمرار في التشاور والتنسيق مع مصر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الوضع في ليبيا الشقيقة وسبل دعم جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك، وذلك في ضوء التأثيرات المباشرة للتطورات في ليبيا على مصر وتونس بوصفهما دولتي جوار مباشر.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الرئيس رحب بالوزير التونسي، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الباجي قائد السبسي، مؤكداً على قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين، وأهمية العمل على تنميتها على كافة الأصعدة، ولاسيما من خلال الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة ومتابعة تنفيذ نتائجها.

وأشاد الرئيس بالزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس التونسي إلى مصر العام الماضي، مؤكداً على أهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه لتعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين.

كما أشار الرئيس إلى التحديات المشتركة التي تواجهها الدولتان، وعلى رأسها خطر الإرهاب، مشيراً إلى ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين الجانبين في هذا المجال.

كما أكد على أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين دول جوار ليبيا من أجل تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار هناك.

وذكر السفيرعلاء يوسف، أن اللقاء ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين مصر وتونس خلال الفترة المقبلة.

وقد جدد خلال اللقاء وزير الخارجية التونسي الدعوة الموجهة للرئيس لزيارة تونس، حيث أكد الرئيس السيسي حرصه على تلبيتها وزيارة تونس في أقرب فرصة مناسبة.