«الخارجية المصرية» تدين اغتيال السفير الروسي في أنقرة

أدانت وزارة الخارجية، بأشد وأقصي العبارات حادث اغتيال سفير روسيا الاتحادية في تركيا، أندرية كارلوف، بالعاصمة انقرة، الإثنين، في عملية إرهابية.

وقالت الخارجية في بيان، الاثنين، إن «مصر تعرب عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب دولة روسيا الاتحادية الصديقة، لتؤكد على وقوفها وتضامنها مع روسيا الاتحادية في تلك المحنة الإنسانية، ودعمها للجهود الروسية وكل جهد دولى صادق يستهدف دحر الارهاب واجتثاثه من جذوره».

وتابعت الوزارة: «تُذكر جمهورية مصر العربية بهذه المناسبة، بضرورة التزام جميع الدول بأحكام ومقررات اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١، والتى تفرض التزامات واضحة بضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية الأجنبية وجميع أعضائها، وهى التزامات تزداد أهمية احترامها في الوقت الحالي عن أي وقت آخر مع تزايد انتشار ظاهرة الإرهاب، ورغبة التنظيمات الإرهابية ومن يدعمها فى التأثير على المواقف السياسة للدول لتحقيق أغراض وأهداف شيطانية تستهدف استقرار الشعوب وسلامتها».

وأضاف البيان، أن «مصر تطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التحقيقات فى حادث الاغتيال الغاشم، والكشف عن هوية وانتماءات منفذ هذه العملية الإرهابية النكراء».