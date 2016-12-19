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إصابة 8 طالبات في حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الزراعي ببني سويف

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إصابة 8 طالبات في حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الزراعي ببني سويف إصابة 8 طالبات في حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الزراعي ببني سويف

أرشيفية

مراسل «ONA»

أصيب اليوم 8 طالبات في حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الزراعي بمركز سمسطا غرب بني سويف

واستقبل مستشفى سمسطا المركزي اليوم الأحد كلاً من: صفاء عرابي محمد 19 سنة، أماني محمد جلال 17 عام ، نسمة سيد محمود 17 سنة، غادة محمد أحمد 16 عام، شروق أحمد حسين 16 سنة ، هالة سيد سليمان 17 عام ، وهالة احمد حبيب 17 سنة ، وداليا كامل محمد 16 سنة مصابين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر إنقلاب سيارة أجرة كانوا يستقلونها بأحد الطرق الزراعية الفرعية أمام قرية القصبة دائرة سمسطا ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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