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صحة شمال سيناء: الانتهاء من المسح الطبى لـ1194 تلميذا

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صحة شمال سيناء: الانتهاء من المسح الطبى لـ1194 تلميذا صحة شمال سيناء: الانتهاء من المسح الطبى لـ1194 تلميذا

>شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، فى بيان لها مساء اليوم، الانتهاء من المسح الطبى لـ1194 تلميذا بمدرستين.

 

وجاء فى البيان أنه فى إطار المسح الطبى لمبادرة "أطفال بلا أنيميا" تم توقيع المسح الطبى على تلاميذ مدرستى مصطفى حقى الابتدائية بالعريش، والحمايدة الابتدائية بالشيخ زويد خلال يومى 18 و19 ديسمبر، وتم عمل تحليل دم لعدد 543 طالبا بمدرسة الحمايدة، وتبين أن نسبة الأطفال الذين يعانون من الأنيميا 30%، و651 طالبا بمدرسة مصطفى حقى، وتبين أن نسبة الأطفال الذين يعانون من الأنيميا 18%، ونسبة الطفيليات بعد تحليل البراز 30% بالمدرستين.


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