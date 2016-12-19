بالصور.. بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث تطورات الأوضاع الإنسانية فى حلب

كتب مصطفى عنبر - تصوير حسن محمد

بدأ، منذ قليل، اجتماع مجلس جامعة الدول العربية فى دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بناء على طلب من دولة الكويت، لبحث تطورات الأوضاع فى سوريا خاصة المأساوية فى مدينة حلب.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الوزارى تطورات الأوضاع الحالية فى سوريا والتداعيات الخطيرة للصراع المسلح فى حلب على الأوضاع الإنسانية على السكان المدنيين فى المدينة.

ومن المنتظر أن يقدم الأمين العام للجامعة العربية تقريرا حول جهود الجامعة العربية ومساعيها مع مختلف الأطراف المعنية بشأن تطورات الأوضاع فى سوريا، ومن المقرر أن يتحدث فى الجلسة الافتتاحية رئيس وفد تونس الرئيس الحالى لمجلس الجامعة العربية، بالإضافة للأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، فضلا عن الدول التى تطلب إلقاء كلمة.