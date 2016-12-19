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وزيرا خارجية مصر والكويت يعقدان جلسة مشاورات ثنائية مغلقة

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وزيرا خارجية مصر والكويت يعقدان جلسة مشاورات ثنائية مغلقة وزيرا خارجية مصر والكويت يعقدان جلسة مشاورات ثنائية مغلقة

>كتب مصطفى عنبر

يعقد وزير الخارجية، سامح شكرى، جلسة مشاورات مغلقة مع وزير الخارجية الكويتى الشيخ خالد الصباح، وذلك فى ظل انعقاد اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى المنعقد الآن بالأمانة العامة للجامعة بخصوص حلب.

 

وقد طلب وزير الخارجية الكويتى من الوزير سامح شكرى خلال الاجتماع الحديث سويا، حيث خرج الوزيران من قاعة الاجتماع الوزارى لإجراء مشاورات ثنائية، خاصة فيما يتعلق بالقرار النهائى الذى سيصدر عن الاجتماع.

 

ومن المقرر أن يصدر فى نهاية الاجتماع الوزارى قرار بخصوص تدهور الأوضاع الإنسانية فى سوريا، خاصة حلب، يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات للمدنيين.


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