إلهام شاهين: "أنا شبعانة جوائز" ولا أغار من ناهد السباعي ولكن...

نفت الفنانة إلهام شاهين، كل ما تردد عن حزنها لذهاب جائزة أحسن ممثلة عن فيلم "يوم للستات" في مهرجان القاهرة السينمائي إلى زميلتها الشابة ناهد السباعي، وأكدت في حوار مطوّل مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "90 دقيقة"، أن كل نجوم الفيلم يستحقون الجائزة.

أضافت " لم تكن عيني على الجائزة والنجوم والنجمات كلهم يستحقوا الجوائز في هذا الفيلم، وانا لم أنزعج لأني شبعت جوائز وهناك جيل جديد من حقه أن يثبت نفسه، وهذا الفيلم رقم 100 بالنسبة لي وجوائزي تجاوزت المائة جائزة ولدي غرفة ممتلئة بالجوائز. لدي ثروة عظيمة وأشعر بسعادة حينما اشاهدها وأرى تاريخي وكأنه يمر أمام عيني وأتذكر أشياء جيدة وأتفاءل".

وأكدت أنها سعيدة بفوز الفنانة ناهد السباعي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في "يوم للستات"، و قالت: ناهد دي بنوتي وكنت عارفاها من طفولتها، وهى من عائلة فنية محترمة فوالدتها المنتجة ناهد فريد ووالدها المخرج مدحت السباعي وجدتها هدى سلطان وجدها فريد شوقي، وأنا قلت لناهد ان الدور اللي قدمته فى العمل شبه دوري في فيلم "الهلفوت" واللي اخذت عنه اول جائزة في حياتي".

إلهام نفت ايضاً أن تكون آراؤها السياسية مقدمة للحصول على منصب سياسي في مصر وأكدت أنها تلقت دعماً للترشح لعضوية البرلمان المصري منذ قدمت فيلم "موعد مع الرئيس"، إلا أنها رفضت لأنها تكره السياسة، وقالت إنها لم ولن ترشح نفسها لأي منصب، وتعتبر نفسها مجرد مواطنة غيورة على بلدها ووطنها العربي ومن حقها التحدث.