رغم سوء توقيتها أغنية راشد الماجد وآمال ماهر تحطّم الأرقام القياسية

واصلت أغنية النجمين راشد الماجد وآمال ماهر "لو كان بخاطري"، التي قاما بتصويرها على طريقة "الفيديو كليب"، تسجيل أرقام قياسية على موقع "يوتيوب"، حيث سجلت في 4 أيام من طرحها ما يقارب 7 ملايين مشاهدة.

وأشاد مستمعو الأغنية بقدرات الملحن عمرو مصطفى في توظيف صوت آمال وراشد في الأغنية، معتبرين أنها ستواصل تحقيق أرقام قياسية نظراً للجماهيرية التي يتمتع بها النجمان في مصر والسعودية.

ورغم حالة الارتباك التي سادت توقيت طرح الأغنية إلا أنه تم تسويقها بشكل جيد في مواقع التواصل، ففي البداية كان هناك قرار غير معلن بتأجيل طرحها حتى انقضاء أحداثٍ مؤلمة تمر بها المنطقة، وبعد مشاورات بين النجمين اتفقا على عرض العمل بعد الحادث الإرهابي الذي تعرضت له مصر.

ومن خلال هذا الكليب يعود راشد الماجد إلى تصوير الفيديوهات الغنائية بعد غياب ليس بالقصير، إضافة إلى الغناء باللهجة المصرية، وكان قد سبق أن قدم أغانِ مصرية مثل "تحلفلي ليه" من كلمات عوض بدوي وألحان وليد سعد، و"أشوف فيك يوم" من كلمات نادر عبدالله وألحان وليد سعد.