حكم قضائي بحق السيدة فيروز بتغريمها مليون دولار

نشرت جريدة "السفير" اللبنانية، خبراً مفاده أنّ حكما قضائيا صدر بحق السيدة فيروز، يقضي بالزامها دفع مبلغ 800 الف دولار أميركي إضافة الى الفوائد والمصاريف أي أكثر من مليون دولار.

وبحسب الجريدة، يتعلق الحكم الصادر في أميركا عام 2009، بحقوق مدنية ومالية لثلاثة اشخاص هم لبنانيان واميركي. وذلك بعد خلاف حول حفل فني ضخم أقامته السيدة فيروز في مقاطعة كونيتيكت.

وذكر الخبر أنّه يجري حالياً إبلاغ السيدة فيروز بالقرار القضائي اللبناني الذي صدر مؤخراً بمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي الصادر بصفة مبرمة ونهائية من قبل محكمة مقاطعة كونيتيكت الأميركية.

وكانت السيدة فيروز قد قدمت في أميركا دفاعها ودفوعها في الملف القضائي المساق بحقها، وصدر بعده الحكم لصالح المدعين الثلاثة الذين تمثلهم في القضية المحامية اللبنانية سندريللا مرهج. ويجري حاليا ابلاغ الحكم اللبناني للسيدة فيروز عبر طرق استثنائية بعدما تعذر تبليغها بالطرق العادية.