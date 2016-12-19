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الشاب خالد: هذا ردّي على مشعلي الفتنة بيني وبين سعد المجرد

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الإثنين 19-12-2016 19:16

الرباط_حسناء عتيب

أعرب الشاب خالد عن أسفه للفتنة التي أراد أن يقحمها فيه بعض ممن استمعوا لتصريحاته الأخيرة حول قضية سعد المجرد، وقال في تصريح لبرنامج ET بالعربي في رد على مشعلي الفتنة "إن كنتم حقا مسلمين حاولوا أن تمحوا الفتنة التي أدخلتم فيها الإخوة والجيران، وإن شاء الله سيطلق سراحه وسنكون بحال أفضل".
واعتبر أن تصريحه السابق كان بمثابة نصيحة من أخ كبير، وليس شماتة كما فسر العديد من الناس.
وأضاف الشاب خالد أن المجرد يتميز بصوت ممتاز وهما يحبان بعضهما البعض، وطبيعي جدا من يتمتع بالشهرة أن يحوم حوله التشويش.
وحتى يوضح الشاب خالد صدق نيته في التصريحات التي أدلى بها قال إن المغاربة و الجزائريين إخوة، وان تصريحاته لم تكن أبدا من أجل "البوز" أو الشهرة لأنه ليس محتاجا إليها.
وخوفا من تأويل تصريحاته مرة أخرى عبر الشاب خالد عن نيته في تقديم ديو عالمي مع سعد المجرد.
يذكر أن الشاب خالد تعرض لهجوم عنيف من قبل محبي سعد وبعض الفنانين المغاربة، الذين اعتبروا ما قاله بخصوص قضية سعد لمجرد واتهامه بأنه السبب في هذه الورطة أمر مهين في حق فنانهم المفضل، خاصة وأنها قد تضر به في الوقت الذي يحتاج فيه إلى الدعم والسند أكثر من أي وقت مضى.

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سيدتي