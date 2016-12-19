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تعرفوا إلى زوج أمل عرفة

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الثلاثاء 20-12-2016 18:42

بدأت الفنانة أمل عرفة تصوير إحدى الشخصيات الخمسة التي تلعبها في مسلسل "سايكو"، وعن الشخصية التي بدأت بها قالت عرفة: بدأت بتصوير شخصية "حكمت" وهي مدرّسة تتصف بالحزم والجدية، تتحكم بزوجها الذي يهتم بشؤون المنزل في غياب زوجته "ست بيت". كما تقوم "حكمت" بإعطاء دروس خاصة لبعض الطلاب في المنزل، لكنها في كل مرة تتعرض لمشكلة تمنعها من إتمام الدرس؛ ليتولى زوجها شؤون الطلاب؛ ما يخلق مواقف طريفة بينهما. "سايكو" هو كوميديا اجتماعية مستوحاة من الواقع المعيش، نتابع في حلقاته حبكة من الأحداث المشوقة، يتم التطرق فيها إلى تفاصيل حساسة تحمل بعدًا إنسانيًا.

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سيدتي