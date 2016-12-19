سوء الحظ يرافق «وردة شامية» فهل سيستمر العمل؟

كما يقولون «المكتوب مبين من عنوانه».. هذا المثل الذي أثار قلق نجوم مسلسل «وردة شامية» -العمل الشامي المقتبس من شخصية «ريا وسكينة» وتقوم بتجسيد الشخصيتين الفنانة شكران مرتجى والفنانة سلافة المعمار- حيث إن سوء الحظ رافق كادر العمل منذ البداية بوقوع حوادث أعاقت تصوير مشاهد عدد من الأبطال، حيث تُوفي شقيق الفنانة نادين خوري بالتزامن مع بدء تصوير مشاهدها، كما فجع الفنان أكرم الحلبي بوفاة والدته قُبيل تأديته لشخصية «رشدي»، وخلال تصوير أول المشاهد وقع أرضًا المخرج المنفذ قتيبة غانم، وأُصيب بتمزق في الرباط الصليبي، الشركة المنتجة اعتبرت أن هذه الأمور عادية، ولكن بعض الممثلين انعكس الأمر عليهم سلبيًّا واعتبروه فألاً سيئًا.