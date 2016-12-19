أهالى البحيرة يقطعون طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى احتجاجا على مصرع شخص

البحيرة - ناصر جودة - جمال أبو الفضل

قطع، منذ قليل، المئات من أهالى قرية "جنبواى" التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى للمطالبة بإقامة مطبات صناعية وكوبرى للمشاه لمنع تكرار حوادث السيارات خاصة بعد مصرع أحد أبناء القرية فى حادث تصادم.

وافترش المحتجون الطريق باتجاهيه ووضعوا المتاريس والأحجار لمنع مرور السيارات، ما أدى إلى إصابة الحركة المرورية بالشلل التام، كما تكدست السيارات لعشرات الكليومترات.



> وانتقلت على الفور قيادات الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة واللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية والعميد محمد عبد الوهاب رئيس فرع الأمن العام إلى موقع الأحداث فى محاولة لإقناع المحتجين بفتح الطريق دون جدوى حتى الآن.