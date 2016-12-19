أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس متهمين بـ"خلية النقل العام" 15 يوما على ذمة التحقيقات

Google+ Print
تجديد حبس متهمين بـ"خلية النقل العام" 15 يوما على ذمة التحقيقات تجديد حبس متهمين بـ"خلية النقل العام" 15 يوما على ذمة التحقيقات

>كتب محمود نصر

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس اثنين من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية النقل العام، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالتحريض على تعطيل العمل داخل مؤسسات الدولة. 

وكانت نيابة أمن الدولة أمرت بإخلاء سبيل 4 من القيادات العمالية بالنقل العام.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين فى أكتوبر الماضى بتهمة تكوين خلية إرهابية داخل هيئة النقل العام، لإثارة غضب المواطنين، ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها محاولة إثارة الارتباك والتحريض ضد الدولة، وإثارة العاملين بهيئة النقل للتظاهر، وإحداث نوع من الارتباك فى إحدى الهيئات الحكومية، بالتزامن مع أول يوم لبدء الدراسة، والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وتكوين خلية إرهابية داخل هيئة النقل العام؛ لإثارة غضب المواطنين.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365