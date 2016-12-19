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غلق بوغاز ميناء الإسكندرية نظرا لسوء الأحوال الجومائية

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غلق بوغاز ميناء الإسكندرية نظرا لسوء الأحوال الجومائية غلق بوغاز ميناء الإسكندرية نظرا لسوء الأحوال الجومائية

>الإسكندرية - أسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن إدارة الحركة بالميناء قررت، مساء اليوم الاثنين، غلق البوغاز نظراً لسوء الأحوال الجوية بعد قياس الرصدة الجومائية التى أكدت ارتفاع الموج وسرعة الرياح بما لا يسمح بحركة السفن واللنشات والقاطرات البحرية.

 

وأضاف الغندور أن قرار غلق البوغاز جاء حفاظاً على سلامة الأرصفة والسفن والأرواح.

 

ومن ناحية أخرى قال اللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء إن الميناء رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التقلبات الجوية، وتم تجهيز وحدات الإنقاذ ولنشات الإرشاد والقاطرات البحرية لتلقى أى استغاثة، وتمت زيادة عدد النوبتجيات تحسباً لأى ظروف، بالإضافة إلى جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة الذى يعمل على مدار الساعة لتلقى أى بلاغات.


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