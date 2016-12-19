انقطاع "الانترنت" عن مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية منذ الصباح وحتى الآن

الإسماعيلية – صبرى غانم

شهدت مدينة القنطرة غرب بالاسماعيلية انقطاع خدمة الانترنت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عن كافة المصالح الحكومية والبنوك وادارة كهرباء القنطرة غرب التى شهدت زحاما شديدا من المواطنين والعملاء الراغبين فى شحن كروت الكهرباء ولم يتمكنوا من الشحن بسبب انقطاع النت.

واصيب المشتركون فى خدمة الانترنت بحالة من الاستياء والسخط على الشركة المسئولة عن النت بالقنطرة غرب لتعطل مصالحهم واعمالهم بسبب انقطاع خدمة النت.

وقال مصدر بسنترال القنطرة غرب بأنه يوجد عطل فى كابل الفيبر الخاص بالنت والشركة تعمل على اصلاحه.

ومازالت خدمة الانترنت منقطعة حتى الآن عن المدينة.