جنش يتقاضى 2.5 مليون جنيه من الزمالك سنوياً

كتب عمرو جاب الله

اتفق محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، مع إدارة ناديه على تقاضى 2.5 مليون جنيه سنوياً، بعد الاتفاق على تجديده لمدة 4 مواسم مقبلة حيث سينتهى عقده فى نهاية الموسم الجارى.

ومن المقرر أن يعقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق للإعلان بشكل رسمى على توقيع عقود تجديده للقلعة البيضاء حيث طلب الحارس 3 ملايين جنيه سنوياً إلا أنه وافق بعد المفاوضات على 2.5 مليون جنيه فى الموسم الواحد.

ونجح ثنائى مجلس الزمالك هانى زاده و أحمد مرتضى منصور في حضور إسماعيل يوسف مدير الكرة ومحمد حلمى المدير الفني وأحمد يحيى وكيل أعمال الحارس فى إنهاء ملف التجديد له ويتبقى فقط الإعلان رسمى فى جلسة رئيس قلعة ميت عقبة.