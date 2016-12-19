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أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الاثنين 19 / 12 / 2016

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أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الاثنين 19 / 12 / 2016 أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الاثنين 19 / 12 / 2016

>كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الاثنين 19 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، إبراهيم حسن يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي معه وطلب محمود عبد العزيز الرحيل عن الدراويش واتجاه للموافقة علي رحيل محمود حمد نهاية الموسم.

 

 

 

 

كشف إبراهيم حسن صانع ألعاب الإسماعيلى، تفاصيل المفاوضات التى دارت بينه وبين مسئولى الأهلى من أجل الانتقال لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم القادم، قبل أن يقوم اللاعب بتجديد عقده مع الدراويش.

 

 

 

 

 

 

سيطرت حالة من الغضب على محمود عبد العزيز "زيزو" بسبب استبعاده من حسابات أشرف خضر المدير الفنى للإسماعيلى الفنية وخروجه من قائمة الدراويش بصفة دائمة في المباريات، في ظل اعتماد خضر على مجموعة من اللاعبين في خط الوسط مثل محمد فتحى وحسنى عبد ربه وعمر الوحش وتوريك جبرين، فيما لا يحصل على الفرصة الكافية منذ تولي خضر المسئولية الفنية.

 

 

 

 

 

تتجه النية داخل نادى الإسماعيلى إلى عرض محمود حمد للبيع أو منحه الاستغناء الخاص به بنهاية الموسم حال استمرار مشاكله في صفوف الفريق الأصفر بعدما افتعل اللاعب أكثر من مشكلة وكان خلال الموسم الماضى والموسم الحالي وكان آخرها الأزمة التي افتعلها مع زميله بصفوف الدراويش وليد عطية.

 

 

 

 

 

 

يحصل فريق الإسماعيلى على راحة سلبية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بعد الانتهاء من مواجهة بتروجت والتي جمعتهما أمس الأحد على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى العام من أجل منح لاعبيه قسطا من الراحة، بعد سلسلة من المباريات المتوالية والتي تسببت في إجهاد اللاعبين وتعرضهم للإرهاق.

 


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