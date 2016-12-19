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بالصور.. محافظ بني سويف يصرف 20 ألف جنيه لأسر شهيدي الواجب ‎

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بالصور.. محافظ بني سويف يصرف 20 ألف جنيه لأسر شهيدي الواجب ‎ بالصور.. محافظ بني سويف يصرف 20 ألف جنيه لأسر شهيدي الواجب ‎

المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف خلال لقائه بأسر الشهداء

مراسل «ONA»

استقبل اليوم، المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، أسرتي الشهيدين “المجند”، حسام حسن عبد المعتمد جنيدي ” أبن مدينة سمسطا ” و “المجند” محمود لطفي رمضان مصطفى “ابن إهناسيا الخضراء مركز بني سويف، واللذًين استشهدا  في نوفمبر الماضي بسيناء.

 وسلًم المحافظ مبلغ عشرين ألف جنيه  بواقع 10 آلاف جنيه  لوالد كل شهيد، للمساعدة على مواجهة أعباء الحياة، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لهم والدعاء بأن يتغمد الله الشهيدين بواسع رحمته وأن يمًن على ذويهم  بنعمة الصبر والسلوان.

 واستمع المحافظ، إلى مطالب أسر الشهيدين واحتياجاتهم ووعد بتلبيتها، مؤكداً أن بابه مفتوح لهم في أي وقت وأن الدولة لم و لن تنسى لشهدائنا تضحياتهم في سبيل وطنهم.

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