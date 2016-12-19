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الخارجية الروسية تؤكد مقتل سفيرها فى انقرة

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الخارجية الروسية تؤكد مقتل سفيرها فى انقرة الخارجية الروسية تؤكد مقتل سفيرها فى انقرة

السفير الروسي

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وفاة سفير روسيا لدى تركيا، أندريه كارلوف، متأثرا بجراحه جراء تعرضه لإطلاق النار في أنقرة.

واقتحم رجل مسلح مبنى متحف الفن الحديث في أنقرة حيث كان يجري افتتاح المعرض المصور “روسيا بعيون أتراك”، وأطلق النار على السفير أندريه كارلوف، الذي كان يلقي كلمة في ذلك الحين وأصابه.

وكان مصدر في الخارجية التركية أفاد سابقا بأنه قد تم نقل السفير كارلوف إلى المستشفى.

وأضافت وسائل إعلام تركية أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وصل إلى مكان الهجوم على السفير الروسي.

وقالت وسائل إعلام إنه تم تصفية المهاجم، فيما أفادت قناة “إن تي في” بإصابة ثلاثة أشخاص أثناء الحادث.

وقال دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئيس الروسي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أُبلغ بوقوع الهجوم على السفير كارلوف، مضيفا أن الرئيس سيستمع إلى تقرير وزير الخارجية سيرغي لافروف ورؤساء الاستخبارات الروسية بهذا الخصوص.

وتعتبر روسيا مقتل سفيرها لدي انقرة عملاً ارهابياً.

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