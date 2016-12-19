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وزير الإسكان يسافر إلي الرياض لحضور الدورة الـ 33 لوزراء الإسكان

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وزير الإسكان يسافر إلي الرياض لحضور الدورة الـ 33 لوزراء الإسكان وزير الإسكان يسافر إلي الرياض لحضور الدورة الـ 33 لوزراء الإسكان

 

وزير الاسكان

غادر مطار القاهرة الدولي، الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، على رأس وفد رسمي من الوزارة ، متجهًا إلي الرياض لحضور الدورة الـ33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ومؤتمر الإسكان العربي الرابع ، في الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ ديسمبر الجاري .

يستعرض وزير الإسكان، إنجازات المجلس خلال فترة رئاسته له، وما تم خلال هذا العام من انعقاد المنتدي الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضرية بمصر ، وما تضمنه من محاور وجلسات وأهداف، بمشاركة خبراء الدول العربية، وما أسفر عنه من توصيات،  فضلاً عن التعاون مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكذلك اعتماد الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

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