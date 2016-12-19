غدًا .. جنايات القاهرة تنظر محاكمة متهمي «أحداث الطالبية»

تنظر غدًا الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 4 متهمين صدر ضدهم حكم غيابى بالمؤبد قبل ضبطهم، على ضوء إتهامهما فى أحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية.”

كانت النيابة العامة، قد نسبت للمتهمين محمد محمود حسان ومحمد محمود محمد مع 9 آخرين، قيامهم فى 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية بالتجمهر حاملين أسلحة نارية واعتدائهم على طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية، وحرق سيارتهم الميكروباص وسرقة كاميرات التصوير التى كانت بحوزتهم، وكذلك كافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التى كانت بحوزتهم بطريق الإكراه، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة بيضاء.