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غدًا.. محاكمة متهمى أنصار بيت المقدس

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غدًا.. محاكمة متهمى أنصار بيت المقدس غدًا.. محاكمة متهمى أنصار بيت المقدس

أرشيفية – متهمي بيت المقدس

تنظر غدًا الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، برئاسة المستشار حسن فريد ، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ”أنصار بيت المقدس ” .

وأسندت النيابة إلى المتهمين إرتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

 

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