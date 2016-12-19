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غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ «خلية الزيتون»‎

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غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ «خلية الزيتون»‎ غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ «خلية الزيتون»‎

أرشيفية

مراسل «ONA»

تنظرغدًا، الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إجراءات إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة بـ “خلية الزيتون الإرهابية”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

ويواجه المتهم عدة تهم منها تأسيس جماعة إرهابية، استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب في ، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط، والشروع في قتل أثنين آخرين، داخل محل بيع مصوغات ذهبية بحي الزيتون.

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