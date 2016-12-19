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أسوان يطلب استعارة " أوتاكا " من نجوم المستقبل

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أسوان يطلب استعارة " أوتاكا " من نجوم المستقبل أسوان يطلب استعارة " أوتاكا " من نجوم المستقبل

>كتب - هيثم عويس

دخل مسئولو أسوان فى مفاوضات رسمية مع مجلس إدارة نجوم المستقبل، من أجل استعارة النيجيرى جون أوتاكا مهاجم الأخير خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل لمدة 6 أشهر لتدعيم هجوم الفريق الأسوانى بالدورى . 

ويسعى مسئولو أسوان إلى التعاقد مع مهاجم أفريقى خبرة يستطيع ترجمة الفرص السهلة التى تتاح للمهاجمين أمام مرمى الخصوم، لانتشال الفريق من مؤخرة جدول الترتيب والتى يحتلها ممثل الجنوب برصيد 6 نقاط . 

كان نجوم المستقبل برئاسة محمد الطويلة قد قاموا بالتعاقد مع جون أوتاكا بداية الموسم الحالى فى صفقة انتقال حر بعد فشل تعاقده مع الإسماعيلى ، وقاموا بتأهيله جيدا وأشركوه بشكل تدريجى فى المباريات، وهو ما عاد على المهاجم الدولى بالإيجاب وأصبح هداف الفريق برصيد 8 أهداف .

من المقرر أن يعكف مجلس إدارة المستقبل على مشورة طارق السعيد المدير الفنى للفريق لمعرفة رأيه النهائى بشأن إعارة اللاعب من عدمه خاصة وأنه مرتبط بتعاقد مع النادى يمتد لمدة موسمين ولا يحق له الرحيل إلا بموافقة مسبقة من إدارة النادي . 


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