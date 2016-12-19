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وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا تشاوريا مغلقا بشأن سوريا

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وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا تشاوريا مغلقا بشأن سوريا وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا تشاوريا مغلقا بشأن سوريا

>كتب مصطفى عنبر

عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا مغلقا بحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط، للتشاور حول البنود التى يتناولها مشروع القرار المعروض على الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية التى تعقد فى وقت لاحق بشأن الأوضاع المأساوية فى سورية بصفة عامة وفى مدينة حلب بصفة خاصة.

يتضمن مشروع القرار عددا من العناصر التى تلخص الموقف العربى من تطورات الأوضاع فى سورية.

ويعقد الاجتماع الوزارى الليلة بناء على طلب من دولة الكويت أيدته عدد من الدول العربية لبحث الأوضاع فى سوريا بعد ثلاثة أيام من اجتماع عقده المجلس على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات فى سوريا.


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