محافظ بني سويف يحيل واقعة تعدي علي 69 ألف فدان للجنة استرداد الأراضي‎

المراسل : محمد شعبان

أحال المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، عقب جولته المفاجئة الأربعاء الماضي، لتفقد منطقة الـ 69 ألف فدان أملاك دولة شرق مركز ببا والفشن والمزمع إقامة مجمع زراعي صناعي للنباتات الطبية والعطرية عليها والذي ناقشته اللجنة الوزارية للإنتاج برئاسة رئيس مجلس الوزراء، في 1 ديسمبر الجاري، للجنة إسترداد الأراضي للتعدي عليها .

> وتبين على الطبيعة وجود تعديات وتعاملات غير قانونية على تلك المساحات وعلى الفور شكل المحافظ لجنة رفيعة المستوي لفحص هذه التعديات والتعاملات على تلك المساحات وانتهت هذه اللجنة إلى وجود مخالفات عديدة ، وعلى إثر ذلك وحفاظاً على المال العام، قرر المحافظ إحالة الملف بالكامل إلى لجنة إسترداد الأراضي.

> يذكر أن، المحافظة قامت بتحذير المواطنين من التعامل على أراضي أملاك الدولة بعيداً عن الجهات الإدارية المختصة حرصاً من المحافظة على حمايتهم من الوقوع في تعاملات غير قانونية أو تعرضهم لجرائم نصب واحتيال .