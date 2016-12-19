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القبض على راقصات للعمل بدون ترخيص بالعجوزة

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القبض على راقصات للعمل بدون ترخيص بالعجوزة القبض على راقصات للعمل بدون ترخيص بالعجوزة

>كتب بهجت أبو ضيف

شنت إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، بإشراف العميد محمود هويدى مدير الإدارة، حملة أمنية على الملاهى الليلية والبارات المخالفة، وتمكن الرائد أحمد لاشين من القبض على 3 رقصات لمخالفة الزى المسموح به وارتداء ملابس فاضحة، كما تم القبض على 12 مضيفة بالملاهى الليلية بالعجوزة للعمل بدون ترخيص، وتحرير عدة محاضر لتقديم فقرات فنية دون ترخيص.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.


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