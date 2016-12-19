ضبط 5 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية بالشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق بالشرقية، اليوم الاثنين، من ضبط 4 رجال وسيدة؛ كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة الدرجات البخارية من المواطنين بالإكراه، وتولت النيابة التحقيقات بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات عن قيام 4 رجال وربة منزل، بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه بدائرة مركز الزقازيق.

وأفادت المعلومات أن التشكيل العصابى يضم كلًا من "محمد.ح.ش.م" 28 عامًا، عاطل مقيم بتل حوين بالزقازيق سابق اتهامه فى 8 قضايا متنوعة ما بين مخدرات وسرقة بالإكراه، آخرهم القضية رقم 54236 جنح الزقازيق لسنة 2014 "سرقة"، و"محمد.ع.م.ع" وشهرته "فؤشة" 19 عامًا عاطل، و"هدى.إ.ح.ع" 46 عامًا ربة منزل، مقيمان بقرية العقدة التابعة لمركز منيا القمح، و"أسامة.ع.ج.ع" 19 عامًا ميكانيكى دراجات بخارية، مقيم بشمبارة الميمونة بالزقازيق.

وتبين من التحريات أن التشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات البخارية بالإكراه؛ حيث يقوم المتهمان الأول والثانى بالسرقة، فيما يقوم المتهمان الثالث والخامس بالتصرف فى الدرجات المسروقة وبيعها، على أن تقوم المتهمة الرابعة بإخفاء السلاح المستخدم فى السرقة.

وتمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق برئاسة الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث مركز الزقازيق، وبإشراف العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية من ضبط المتهمين وبحوزة الأول فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار، وبحوزة الثانى دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبحوزة المتهمة الرابعة بندقية آلية و14 طلقة لذات العيار خاصة بالمتهم الثانى، وبحوزتهم 3 دراجات بخارية مفككة.

واعترف المتهمون بارتكاب وقائع سرقة 12 دراجة بخارية مُبلغ بسرقتها، حيث أرشدوا عن أماكن 6 دراجات بخارية، وتم ضبطها، وجار تطوير مناقشتهم للتعرف على أماكن الدراجات الستة الآخريات، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.