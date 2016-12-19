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سيارات الأجرة ببني سويف تضرب بقرار المحافظ عرض الحائط ‎

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سيارات الأجرة ببني سويف تضرب بقرار المحافظ عرض الحائط ‎ سيارات الأجرة ببني سويف تضرب بقرار المحافظ عرض الحائط ‎

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تقرير : محمد شعبان

ضربت سيارات الأجرة بمحافظة بني سويف بقرار المحافظ والمرور الخاص بتعريفة الركوب من المحافظة وإلى المحافظات الأخرى عرض الحائط وكأن لم يكن هناك رقابة مرورية على المواقف لضبط المخالفين ورفعت تعريفة ركوب المنيب إلى 20 جنيها فى حين تم إقرارها رسميا من قبل المحافظة وإدارة المرور بواقع 18 جنيهاً وعانا العديد من أهالي المحافظة من العاملين بمحافظات من استغلال السائقين لهم في غياب المرور.

في البداية قال أحمد فراج طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة ذهبت منذ أيام لموقف محي الدين ببني سويف للذهاب لكليتي بالقاهرة واستقلت إحدى سيارات الأجرة ولكن السائق أجبر الركاب على دفع الأجرة عشرون جنيها بالرغم من وجود استيكر زجاج السيارة يبين التعريفة والتي تبلغ 18 جنيها , وأضاف طالب بكلية الإعلام أن عند امتناعه عن دفع الزيادة توقف السائق وهدد الجميع بالنزول في وسط الطريق.

وأكملت إيمان عبد التواب طالبة بكلية التجارة ، سائقي السيارات لا يطبقون ما تم إقراره من قبل محافظ بني سويف وإدارة المرور ويستغلون الركاب بشكل كبير ” واللي مش عاجبة مايركبش” كأنهم يتحدون قرارات المحافظة.

وأردف عبدالله خيري موظف بمحافظة الجيزة موقف محيى الدين ببني سويف لايوجد بة رقابة وعاملي المواقف يرتشون من السائقين أمام أعيننا وكله علي حساب المواطن البسيط الغلبان ، مطالباً المرور بالتدخل حتى لا تحدث أزمة جديدة.

وتابع علي ربيع سائق أن بعض السائقين يقومون برفع التعريفة بالفعل بسبب ارتفاع السولار والبنزين بجانب صيانة السيارات التي لا تنتهي مما يعود بالخسارة على أصحاب السيارات.

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