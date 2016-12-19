أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل " خريج كلية تجارة " ... إخترع نظام إطفاء من خلال طيارة رباعية -
«اقتصادية النواب» تناقش اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بشرم الشيخ -
«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية -
«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري -
الاجتماعي للتنمية: 854 قرضا للمشروعات الصغيرة الزراعية -
«إسكان النواب» توافق مبدئيًا على مشروع قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. تشميع صيدلية في مستشفي خاص لبيعها أدوية مخدرة للمرضي ببني سويف‎

Google+ Print
بالصور.. تشميع صيدلية في مستشفي خاص لبيعها أدوية مخدرة للمرضي ببني سويف‎ بالصور.. تشميع صيدلية في مستشفي خاص لبيعها أدوية مخدرة للمرضي ببني سويف‎

جانب من الأدوية والعقاقير المخدرة

مراسل «ONA»

أغلقت مديرية الصحة ببني سويف، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحة، صيدلية في مستشفى خاص تعمل بدون ترخيص و بيعها أدوية وعقاقير “مخدرة ” للمرضى.

وقامت حملة مكبرة من إدارة العلاج بصحة بني سويف الحر برئاسة الدكتور محمد عبد القادر بالتعاون مع قسم مباحث برئاسة المقدم محمد محفوظ، مستشفى خاص بمدينة شرق النيل وضبطت بداخلها صيدلية تعمل دون ترخيص، وبها أكثر من 400 نوع من الأدوية والعقاقير من بينهم أدوية جدول أول مخدرة تباع للمرضى.

وعلي الفور قامت الحملة التي شارك فيها الدكتورة دينا عبدالوهاب، والدكتورة أنجلينا ناصف والدكتور أحمد عبد العظيم، من إدارة العلاج الحر بتشميع الصيدلية بالشمع الأحمر لعدم حملهم ترخيص لبيعها أدوية مخدرة للمرضي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية

"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية