بالصور.. تشميع صيدلية في مستشفي خاص لبيعها أدوية مخدرة للمرضي ببني سويف‎

مراسل «ONA»

أغلقت مديرية الصحة ببني سويف، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحة، صيدلية في مستشفى خاص تعمل بدون ترخيص و بيعها أدوية وعقاقير “مخدرة ” للمرضى.

وقامت حملة مكبرة من إدارة العلاج بصحة بني سويف الحر برئاسة الدكتور محمد عبد القادر بالتعاون مع قسم مباحث التموين برئاسة المقدم محمد محفوظ، مستشفى خاص بمدينة شرق النيل وضبطت بداخلها صيدلية تعمل دون ترخيص، وبها أكثر من 400 نوع من الأدوية والعقاقير من بينهم أدوية جدول أول مخدرة تباع للمرضى.

وعلي الفور قامت الحملة التي شارك فيها الدكتورة دينا عبدالوهاب، والدكتورة أنجلينا ناصف والدكتور أحمد عبد العظيم، من إدارة العلاج الحر بتشميع الصيدلية بالشمع الأحمر لعدم حملهم ترخيص لبيعها أدوية مخدرة للمرضي .