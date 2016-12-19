هكذا عرضت سيرين عبد النور فساتينها على انستقرام في عام 2016

تسعى جميع النجمات إلى الظهور بإطلالات أنيقة وموفقة تنال إعجاب جمهورهن، لذلك تشارك النجمات إطلالاتهن على وسائل التواصل الإجتماعي وتحديداً انستقرام ليتفاعلن بشكل أكبر مع الجمهور ويتقربن منه أكثر.

وقد أشعلت النجمة سيرين عبد النور انستقرام خلال عام 2016 بفساتينها الأنيقة والجذابة، وقد ميزها اختيارها للفساتين الجريئة في بعض الأحيان والكلاسيكية في أحيان أخرى عن غيرها من النجمات،ما جعل منها نجمة ذات أسلوب خاص في انتقاء ملابسها، فمن خلال مراقبتك لفساتين سيرين تلاحظ بأنها متعددة التصاميم والألوان، فنراها في بعض الأحيان بفساتين قصيرة بسيطة ذات لون واحد أو لونين تختار لكل منها تصميم مختلف فمنها تكون بأكمام قصيرة ومنها تكون بأكمام طويلة وبعضها يكون بلا أكمام، كما نراها تختار الفساتين الطويلة الكلاسيكية الأنيقة التي أيضاً تعتمد على انتقاء تصميم مختلف لكل منها، فبعضها تكون بتصميم كلاسيكي تتناسب مع مناسباتها الرسمية وبعضها الأخر تكون بتصميم عملي بسيط لأيامها العادية.

تنوع سيرين في اختيار الألوان لفساتينها فتتدرج خياراتها من الألوان الغامقة الصاخبة مثل البرتقالي والأخضر والأسود وصولاً إلى الألوان الفاتحة مثل الأزرق الفاتح والزهري والأبيض، كما تزين فساتينها باكسسوارت أنيقة تناسب كل منها، فتختار حقائب يد متنوعة الأحجام، وتركز بشكل واضح على الأقراط الكبيرة بالإضافة إلى القبعات والأساور وغيرها.

هل تعجبك فساتين سيرين التي شاركتها على انستقرام خلال عام 2016؟ شاركينا رأيك.