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لعاشقات الألماس: إليك منه أروع موديلات المجوهرات

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الإثنين 19-12-2016 16:19

يُقال إنّ الألماس هو صديق النساء المفضّل... وبالفعل، هنالك الكثيرات من النساء اللواتي يعشقن الألماس وتصميماته، ويعتبرن أنّهن باقتنائها يقتنون كنزاً يدوم إلى نهاية العمر؛ ولهذا، تكون الهدية المثالية للنساء مجوهرات الألماس.
ومن مجموعات كُبرى دور المجوهرات العالمية، اخترنا لك اليوم أجمل تصميمات وموديلات المجوهرات الألماسيّة، سواء أكانت من العقود المُبهرة، أو الأساور المُبتكرة، أو الأقراط والخواتم الفريدة. ومن هذه الدور، يمكنك أن تختاري قطعة المجوهرات الجديدة، حيث من الممكن أن تكون سوار "مسز وينستون" Mrs Winston الرائع المزيّن بحبّات الألماس بطريقة فنية، من دار "هاري وينستون" Harry Winston، أو من الممكن أن تكون عقداً من مجموعة "ايتاليان غارن" Italian Gardens المُبهرة، من دار "بولغاري" Bulgari، بتصيمها الفريد الذي يلتفّ حول الرقبة، أو من الممكن أن تختاري أقراطاً من الألماس، من مجموعة "غرين كاربت" Green Carpet، من "شوبارد" Chopard، أو خاتماً يزيّن أصابعك ببريقه الفريد من "اكستريملي بياجيه" Extremely Piaget، من دار "بياجيه" Piaget.
أيّ من هذه القطع المميّزة التي ستختارينها ستكون استثماراً ممتازاً بالنسبة إليك، ان كان من ناحية الأناقة أو من ناحية القيمة المادية، لأنه كما يُقال أيضاً، فإنّ "الألماس إلى الأبد" Diamonds Last Forever.

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سيدتي