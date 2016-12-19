الفساتين الأوكرانية هل هي الجلابية الجديدة؟

عندما نسمع بأوكرانيا لا يتبادر إلى أذهاننا سوى تلك الدولة الأوروبية العريقة، لكنها في السنة الأخيرة استطاعت أن تبث إلينا روحها وحسها وثقافتها بأن تدخل إلى خزانة كل منّا على شكل تصميمها المسمى ب ‫ ‬ڤيشيڤانكا ‫-‬ ‫Vyshyvanka ‬‬‬

البوهيمي الواسع الفضفاض المميز بتطريزات على امتداده مع خيوط من الهدب ولكن بتصميم عصري أكثر يتماشى مع الحس العالمي للموضة وقد يزين بحزام على الخصر يدعم الراحة والتحرر مع لمحة من الفخامة.

ويُكمّل دائماً بتسريحة تاج ظفائر الشعر على الطريقة الأوكرانية التقليدية.

هل ترين وجهاً للتشابه بينه وبين الجلابية العربية من ناحية الثقافة والتصميم؟