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قيادى بحماس: انتهاء رئاسة مشعل للمكتب السياسى للحركة بداية العام المقبل

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قيادى بحماس: انتهاء رئاسة مشعل للمكتب السياسى للحركة بداية العام المقبل قيادى بحماس: انتهاء رئاسة مشعل للمكتب السياسى للحركة بداية العام المقبل

>كتب: هاشم الفخرانى

كشف عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة تنتهي دورته القيادية التي يرأسها في النصف الأول من العام القادم ، مضيفا نه سيكون هناك رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة .

وأكد " الرشق" فى حوار مع موقع "الرسالة نت" على ضرورة استكمال ملفات المصالحة رزمة واحدة، بما يضمن وحدة القرار الفلسطيني ومؤسساته بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني.

وقال الرشق أن هي الشقيقة الكبرى، ولها دور تاريخي كبير في دعم القضية الفلسطينية، وإعلان القاهرة في مارس 2005م نصّ على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، ولم يتم تطبيقه، ثمَّ نصَّ اتفاق القاهرة في مايو 2011م على تشكيل إطار قيادي مؤقت للمنظمة إلى حين إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، له صلاحيات سيادية تتم بالتوافق وبما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وتابع نرحّب بأي دور جديد للقاهرة في موضوع استئناف تحقيق المصالحة الفلسطينية، فإنجاز التوافق الوطني والمصالحة وإنهاء الانقسام خيار استراتيجي بالنسبة لنا وليس تكتيكاً.

وأدان الرشق عملية الاغتيال التي استهدفت الطيار  التونسي خبير صناعة الطائرات، المهندس محمد الزواري، معتبرا أنه عندما تكون عقول وأدمغة علماء الأمة مع المقاومة الفلسطينية يكون النصر على مرمى حجر.

 

 


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