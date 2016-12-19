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أستاذ جينات وتغذية: منع النشويات نهائيًا يسبب ضمور العضلات

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أستاذ جينات وتغذية: منع النشويات نهائيًا يسبب ضمور العضلات أستاذ جينات وتغذية: منع النشويات نهائيًا يسبب ضمور العضلات

>كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة ياسمين لاشين أستاذ الجينات بالجامعة الألمانية أخصائية التغذية العلاجية عن فوائد النشويات وأهميتها فى عدم الإصابة بضمور العضلات، موضحة أن منع النشويات يؤدى إلى حدوث ضمور بالعضلات، نتيجة أن الجسم يحتاج إلى طاقة فيقوم بحرق العضلات من الجسم، مضيفة أن العضلات نفسها تحتاج إلى مصدر طاقة للحفاظ على وجودها.

 

وأضافت الدكتورة ياسمين لاشين أنه حتى إذا كان المريض يتناول كمية كبيرة من البروتينات، وقام بمنع النشويات، فان هذا لا يغنيه عن تناول النشويات، موضحة أن منع النشويات تمامًا يزيد من بعض المواد الضارة بالجسم مثل مادة "الكيتون "الضارة، وهذا ما يسبب الخمول، وعدم القدرة على التركيز.

 

وأشارت إلى أنه يجب تناول النشويات المعقدة مثل الشوفان والبليلة، والأرز، ولكن بكميات معتدلة والعيش البلدى، ويتم تحديد الكمية حسب وزن وحالة المريض، ومدى النشاط الذى يقوم به، موضحة أن النشويات مهمة بالنسبة لأى شخص، ولكن تناولها يكون باعتدال، مضيفة أنه من الأفضل استبدال السكر بالعسل حيث إن السكر قد يسبب خلل بالمناعة، ويقع البعض فى خطأ كبير وهو استبدال السكر بالفركتوز، حيث إن الفركتوز يؤدى إلى حدوث دهون بالكبد وتنصح بالابتعاد عن كل ما هو غير طبيعى مثل المهدرجة، والسكريات، لأن السكريات والدهون المهدرجة تحول الدم إلى حامض مما يزيد من الالتهابات، وبالتالى الإصابة بالأمراض السرطانية، مشيرة إلى أن الأطعمة القلوية أو الأطعمة الحمضية التى تتحول إلى قلوية داخل الجسم، مثل الليمون، والبرتقال، والأوراق الخضراء، مثل البقدونس، والجرجير، كلها تعتبر مواد مضادة للالتهابات، وبالتالى تقاوم الأمراض السرطانية وتحمى من الإصابة بالسرطان.

 

وأوضحت أن هناك علمًا اسمه علم التغذية الجينية، وهو يدرس علاقة الطعام بالجينات، وتأثير الجينات على الشخص من تناول الطعام ما يؤثر على الإصابة بالسمنة أو النحافة، أو الإصابة بأمراض مثل السرطان، فمثلاً الملح قد يرفع الضغط لدى بعض المرضى ولكن البعض الآخر لا يؤثر عليهم ولا يسبب ارتفاع الضغط لديهم. 

 


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