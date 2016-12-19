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حبس 3 أشخاص اغتصبوا ربة منزل داخل شقتها بمنطقة الطالبية 4 أيام

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حبس 3 أشخاص اغتصبوا ربة منزل داخل شقتها بمنطقة الطالبية 4 أيام حبس 3 أشخاص اغتصبوا ربة منزل داخل شقتها بمنطقة الطالبية 4 أيام

أرشيفية

مراسل «ONA»

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة، بحبس 3 أشخاص اغتصبوا ربة منزل داخل شقتها بمنطقة الطالبية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار متهم رابع هارب للتحقيق معه فى الاتهامات المنسوبة اليهم، وعرضت النيابة المتهمين على المجنى عليه وتعرفت عليهم.

كما أمرت النيابة بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى، وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، واستدعت عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

تلقى الرائد مصطفى خليل، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه أنها تقيم بمفردها بشقة بمنطقة الطالبية، وأنها فوجئت بـ 4 أشخاص يكسرون باب شقتها وهددوها بسلاح نارى ثم تناوبوا اغتصابها واستولوا على بعض المتعلقات من شقتها وفروا هاربين.

و بتكثيف التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، بإعداد كمين لهم تم القبض على 3 من الجناة، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واستهدافهم المجنى عليها لعلمهم أنها تقيم بمفردها.

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