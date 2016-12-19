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النهار رياضة تنقل مباريات كأس مصر

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النهار رياضة تنقل مباريات كأس مصر النهار رياضة تنقل مباريات كأس مصر

أرشيفية

كتبت-إنجي لطفي

 تنقل قناة النهار اعتبارا من بعد غد الأربعاء، فعاليات مسابقة كأس لكرة القدم والتي ستكون  مباراة افتتاحها بين فريقي الاتحاد السكندري و السكة الحديد.

وتقدم القناة تغطية حية من كل الملاعب من خلال المراسلين المنتشرين في كل المحافظات، بالإضافة إلى الاستوديو التحليلي المتميز لقناة النهار رياضة الذي يقدمه كريم حسن شحاتة وفايز ثروت ويضم نخبة من المحللين على رأسهم الكابتن جمال عبد الحميد ووليد صلاح الدين وجمال حمزة ومحمد شوقي بالإضافة إلى العديد من مدربي الأندية والمديرين الفنيين للفرق.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة كأس مصر تمتد على مدار شهر كامل تقوم فيه القناة بتقديم كل ما يتعلق بالمسابقة بداية من دور الـ32 حتى نهائي الكأس، وتنقل القناة مباريات دور الـ 32 والـ 16 و 8 و 4 والنهائي حيث يشهد دور الـ 32 المقرر له يوم الاربعاء القادم 21/ 12 لقاء الاتحاد السكندري والسكة الحديد، ويوم الخميس 22/12 يشهد أربعة مواجهات بين بتروجيت والأسيوطي وإنبي مع الفيوم وسموحة مع المريخ والأهلي مع الألومنيوم، كما يشهد يوم الجمعة 23/12 أربعة مواجهات أخرى بين الداخلية و الجونة وطلائع الجيش مع كهرباء الإسماعيلية ودجلة مع فاركو وأخيرًا الإنتاج الحربي مع نادي مصر، أما يوم السبت 24/12 فيشهد لقاء المقاولون وحرس الحدود ويشهد يوم الأحد 25/12 لقاءات بين الإسماعيلي وعرب الرمل والمصري مع غزل المحلة والمقاصة مع اتحاد الشرطة، وأيضا يشهد يوم الاثنين 26/12 لقاءا بين طنطا وأسوان أما يوم الثلاثاء 27/12 فيشهد لقاءا بين الشرقية والنصر للتعدين ويتبقى مباراة الزمالك والأولمبي التي لم يتحدد موعدها بعد .

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