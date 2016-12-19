كيف تربين طفلين تحت سن الثانية معاً؟

حتى مع وجود أفضل المربيات فإن سيطرة الأم على طفل وآخر رضيع قد يكون أمراً صعباً، فكما تعرفين -أي أم اختبرت الوضع- أن الفارق العمري القصير بين طفلين ليس بأمر سهل، ولكن هناك طرقاً للتأقلم. أنت بالتأكيد ستمرين بمرحلة انتقالية مشحونة، مع هذا فلا داعي أن تتعاملي مع الأمر على أنه مفزع.

خبيرة الأطفال شيريل شالو في «ماذر أند بايبي»، ترشدك على أقرب الطرق؛ لتكوني مسيطرة على الوضع.

1 - كوني موجودة في كل غرفة

قومي بتصويرهما يقرأن قصص أطفالهم المفضلة وضعي الصورة في غرفة الطفل، فبهذا يمكنه سماع صوتك بضغطة واحدة، وفي نفس الوقت ضعي صورة كبيرة لنفسك في مكان تغيير ملابسك، فسيعتبران وجهك مريحاً، وسيجعلهما مرتاحان وراضيان عبر إحاطتهما بحبك.

2 – خصصي سلة لألعاب الطفل الأكبر

خصصي سلة صغيرة فيها مجموعة العاب أو كتب للطفل الأكبر، واتركيها في وسط غرفة الجلوس لدى ذهابك إلى النوم، فهذا سيضمن لك 15 دقيقة سلام في الصباح لتفقد أمور الرضيع. في يوم املئيها بملاعق خشبية وصحون بلاستيكية، وفي اليوم التالي بالسيارات أو الأدوات الموسيقية، راعي الحواس كلها. فالتعلم بالتواصل محفز، ومن المهم ألا تضعي الكثير من الحاجيات، فأنت تحاولين جذب انتباهه فقط.

3 - أعدي عربة الأطفال المزدوجة

اشتريها قبل ولادتك وتدربي على فكها وتركيبها ووضعها في السيارة، حيث لا يمكنك تعلم استخدامها مع طفل رضيع متعب حديث الولادة.

4 – نظمي أوقاتك

حاولي جعل الاثنين ينامان قيلولة الغداء وحاولي إطعامهما في الوقت نفسه، قد يفيدك إعداد وجبة خفيفة للطفل الأكبر ووضعها في الثلاجة، وتشمل قطع الفاكهة وعصي الخبز وكعكات الأرز، وحتى قطع من العجة، وعندما تهمين بالإرضاع أو إعداد زجاجة الحليب، قدمي الوجبة الخفيفة للطفل؛ حتى لا يشعر بأن رضاعة شقيقه تمنعك عن ذلك.

5 – دعيهما يتشاركان في غرفة النوم

تظهر الدراسات أن الأطفال يحبون النوم في نفس الغرفة كونهم أشقاء، وإن كان الطفل الأكبر حيث يمكنك وضع الطفل الرضيع في مهده والقراءة بصوت منخفض للطفل الأكبر، ويمكنك أخذ الطفل إلى غرفتك لإرضاعه خلال الليل ومن المحبب أن يتشارك الاثنان في الحمام، فهذا يجعل الطفل الأكبر يشعر أنه محط انتباه وعناية أكثر.

6 - قسمي البيت إلى مناطق

إن فكرت بما يحدث في الحضانات التي تهتم بأكثر من طفل فستجدين أن الأمر مرتبط بتقسيمها إلى عدة مناطق مختلفة يتوقع فيها اختلاف السلوك، لكن منزلنا يصبح كله منطقة للطفلين في، حين أن الطفل يتجاوب بشكل جيد مع اختلاف المناطق، إن أعجبتك الفكرة يمكنك تخصيص منطقة هادئة بكتب ومخدات للقراءة للطفل خلال إرضاع الأصغر، وخصصي مكاناً للطفل الأكبر، حيث يمكنه القيام بأنشطة وأخذ راحته، واستخدمي مقعده أو قفص الأطفال؛ تحسباً لأي حالات طارئة لوضع الرضيع الصغير أو للفصل بينهما إن تشابكا.

7 - ركزي على الأساسيات

أبقي حقيبة غيار في السيارة وواحدة أخرى على عربة الصغار، ولا تنسي الوجبات الخفيفة وإعادة تعبئتها كلما لزم الأمر، فالتخطيط لعشر دقائق سيجعل يومك أسهل، كما يمكنك إبقاء بعض الأدوية كثيرة الاستخدام في غرفة النوم في حالة طارئة في الساعة الثالثة صباحاً.

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