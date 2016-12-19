10 طرق لتحفيز دماغ المولود

بقدر ما تجيدين اللعب مع طفلك، بقدر ما تحفزين دماغه، ليصبح أكثر ذكاء في المستقبل، الخبير أندرو فولر، خبير علم النفس السريري المختص بالدماغ والتعليم، من "ماذار أند بايبي" يضع لك طرقاً لتطوير هذا الذكاء.

عدي معه أصابع القدمين والأرجل.



العبا بالدمى.



دعيه يلمس حيواناً أليفاً.



علميه ارتداء الملابس.



انفخي الفقاعات وامسكيها.



دربيه على سباق السيارات في صندوق كرتوني.



علميه شيئاَ من قطع التركيب.



العبا بالطين، وشكلا فطائر منها.



دعيه ينظر إلى الغيوم.



ارسمي معه بالإصبع.