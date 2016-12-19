للحامل.. لا تستمعي للنصائح الآتية

مع بداية حمل المرأة يسعى الجميع لتقديم النصائح لها. "سيدتي وطفلك" تستعرض لك أشهر النصائح الضارة التي يجب ألا تستمعي لها، يوضحها لك الدكتور الاستشاري عبدالله صالح عبدالله الشهري، بكالوريوس طب وجراحة أمراض نساء وولادة. 2000 سعر حراري وتزيد إلى 2200 سعر حراري في الأشهر الثلاثة الأخيرة. يزيد احتياج السعرات الحرارية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، مع مراعاة الوزن قبله. تحتاج الحامل في الأشهر الستة الأولى إلى

• تجنبي زيادة الوزن: يكون الوزن المكتسب أثناء الحمل بين 11 و16 كجم. وفي حالة السمنة قبل الحمل ينخفض الوزن المكتسب أثناء الحمل؛ ليكون بين 5 و9 كجم. الوزن المكتسب أثناء الحمل عادة ما يتم التخلص منه خلال الستة الأشهر التالية بعد الولادة.

الحامل يجب أن تأكل عن شخصين: يزيد احتياج السعرات الحرارية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، مع مراعاة الوزن قبله. تحتاج الحامل في الأشهر الستة الأولى إلى 2000 سعر حراري وتزيد إلى 2200 سعر حراري في الأشهر الثلاثة الأخيرة.



• لا تمارسي الرياضة: الحامل تمنع من الرياضات العنيفة، أو البدء حديثاً بممارسة الرياضة، أما من كانت منتظمة على ممارسة الرياضة من قبل الحمل، فيمكنها الاستمرار في أثنائه.



• لا تمارسي العلاقة الزوجية: لم يثبت علمياً وجود ضرر من ممارسة العلاقة الزوجية أثناء الحمل، لكن تمنع في حالات معينة حسب نصيحة طبيبك.







• تجنبي السفر: في حالة الحمل الطبيعي الخالي من أي مضاعفات، لا يوجد ما يمنع السفر سواء بالطائرة أو السيارة، لكن بشرط الحرص على الحركة ما بين فينة وأخرى، وارتداء الجوارب الضاغطة في المسافات الطويلة، كما لا ينصح بالسفر بعد الأسبوع 36.



• تجنبي استخدام الأنسولين لعلاج ارتفاع سكر الحمل: هذه نصيحة تخالف الحقيقة. في حال وجود ارتفاع مستوى السكر أثناء الحمل، ووصف الطبيب للأنسولين كعلاج لضبطه في الدم، يجب الحرص على ذلك لتجنب خسارة الجنين.



• لا تستخدمي إبرة الظهر لتجنب الآم الولادة: تعتبر إبرة الظهر آمنة لحد كبير، ومتوافرة في أغلب المستشفيات، لذلك عند رغبتك في معرفة المزيد عنها، ناقشي ذلك مع طبيبك.

ارتاحي في السرير في الأشهر الأولى: على العكس يجب الحرص على الحركة، فاحتمالية الإصابة بجلطات الأوردة ترتفع قليلاً.

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