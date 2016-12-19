أثمن 15 هدية لأبناء المشاهير

لم يكن على أطفال المشاهير، البدء من الصفر أو بذل العناء، لينال واحدهم سيارة فاخرة، أو يذهب في رحلات خيالية، أو يحصل على ملابس مصممة خصيصًا له. كل ما كان عليهم القيام به أن يولد. ابن أحد المشاهير، وفيما يلي تكاليف الهدايا التي دفعت لأطفال المشاهير المدللين. وبالدولار!

1. 1500 لحذاء بروكلين بيكهام

إذا كان والداك ديفيد وفيكتوريا بيكهام، فلن تحصل على مجرد حذاء رياضي لعيد ميلادك، بل على حذاء Yeezys بثمن 1500 دولار وسيوصله لك كاني ويست نفسه.

2. 7 مليون لعيد ميلاد سوري كروز

لم يأبه النجمان توم كروز وكاتي هولمز، لأي حساب عندما يتعلق الأمر بتدليل أميرتهما. ففي عام 2013، انفق والدها 7 ملايين دولار على متن طائرة خاصة في عيد ميلاد سوري السابع.

3. 200 ألف لحفل عيد ميلاد بلو إيفي كارتر

عندما بلغت ابنة جاي زي وبيونسيه ثلاث سنوات العمر، انفق والداها الشهيران أكثر من 200 ألف دولار على حفل عيد ميلاد لن تكون قادرة على تذكره، ودفعوا حتى 80 ألف دولار على دمية باربي مرصعة بالألماس حسب الطلب.



4. 360 ألف لسيارة جستين كومز

إذا كان والدك باف دادي، فبالتأكيد ستنال سيارة في عيد ميلادك السادس عشر. فقد حصلت حصل جستين على مايباخ بكلفة 360 ألف دولار.





5. ريجينا كارتر

خصصت حلقة كاملة من برنامج My Super Sweet على قناة إم لابنة ليل واين معاملة نجمة، وذلك في عيد ميلادها 16. إضافة لهدية من والدها، وسيارتين بي ام دبليو وفيراري!





6. 90 ألف لسيارة كيندال جينر

اشترت كريس جينر لابنتها كيندال رينج روفر بثمن 90 ألف دولار عندما بلغت 16 في عام 2011. وتستمر العائلة كلها في الدلال، كما يذكر الجميع باستمرار على وسائل الإعلام الاجتماعية.



7. 20 ألف دولا لكل من مونرو وموروكان كانون

غمر توأم ماريا كاري ونيك كانون بالهدايا من قبل ولادتهما. يقال إن ماريا أنفقت 20 ألف دولار على سرير لكل منهما. وكان أول عيد ميلاد لهما حفلة رسمية في باريس.

8. 600 لملاءة كل من ماكس وإيمي مونيز

يعيش توأم جنيفر لوبيز، ومارك أنتوني حياة مترفة منذ الولادة، فلهما جناح كامل من المنزل، فضلًا عن ملاءات من 600 خيط من القطن المصري، ولعبة خشخشة مرصعة بالألماس، ومهر لكل منهما.

9. 50 ألف لأقراط نورث ويست

قد تكون نورث ويست ابنة كاني وكيم كارديشيان الأكثر دلالًا في هوليوود. كان لديها طاه شخصي وحراس شخصيون، وثمن أقراطها الألماسية 50 ألف دولار فقط قبل أن تبلغ عامين .



10. 5000 لخواتم جيدن سميث

وفر ويل سميث لابنه جيدن الكثير من الهدايا. فقد شوهد جادين، وفي يديه ما قيمته حوالي 5000 دولار من خواتم كارتييه.

11. 1000 لحقيبة حفاضات لويس بولوك

عندما كان ابن ساندرا بولوك بالتبني بعمر العام، كانت حفاضاته تنقل في حقيبة لويس فيتون بثمن 1000 دولار، وأصبح جامع تحف فنية عندما قدم له عملاء ساندرا نسخة من عمل أندي وارهول الشهيرة "Peaches"، والتي تكلف 14 ألف دولار.

12. 11,500 لخاتم كوكو أركيت

قدم ديفيد أركيت لابنته البالغة من العمر 10 سنوات من كورتني كوكس خاتم بثمن 11,500 ألف دولار، دون أن ينتبه إلى أن من بعمرها يفقدون كل شيء تقريبًا.



13. 20 ألفًا ليلعب الأمير جورج الشاي

أمطرت على جورج الصغير أمير إنكلترا هدايا من قبل الجميع، ومن بين الهدايا التي قدمت له العام الماضي لعب بثمن 20 ألف دولار. مثالية للعب تناول الشاي. ولا يقل شأن الأميرة شارلوت أيضًا عن ذلك. فقد حصلت على حمولة السفينة من الهدايا الفاخرة عند تعميدها، بما في ذلك خشخيشة من الذهب بثمن 44 ألف دولار.

14. 100 ألف لسيارة جاستن بيبر

عائلة بيبر بالتأكيد غنية بما يكفي لشراء أثمن الأشياء، فبمناسبة عيد ميلاده الـ18، قدم له المنتج الفني فيسكر كارما (سيارة رياضية ثمنها 100 ألف دولار) على برنامج إيلين ديجينيرز. بينما كل ما قدمه له والده كان تغريدة حول شعوره بالفخر بابنه.