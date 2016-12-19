مرتضى منصور لباسم مرسى : "عايز تجدد أهلاً وسهلا مش عايز انت حر"

كتب أحمد توفيق

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة خاصة لباسم مرسى مهاجم الفريق الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى، قائلاً : "لو باسم مرسى عايز يمضى أهلا وسهلا مش عايز هو حر" .

قال مرتضى منصور فى تصريحات إذاعية مع الإعلامى كريم حسن شحاتة إنه لا يتعامل مع اللاعبين وفقا للأخبار التى تنشر بالمواقع، وإنما الفيصل بالنسبة له هو اللاعب نفسه، وذلك ردا على ما تردد حول مماطلة باسم مرسى فى التجديد .

وأضاف مرتضى منصور أنه يتعجب من تصرفات بعض اللاعبين ووضع شروط على أنديتهم بعد النجومية والتألق، مؤكداً أن هؤلاء يكونون بذلك "ناكرين للجميل" .