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زاهى حواس: "حتشبسوت كانت تخينة وماتت بالسرطان وعمرها 55 سنة"

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زاهى حواس: "حتشبسوت كانت تخينة وماتت بالسرطان وعمرها 55 سنة" زاهى حواس: "حتشبسوت كانت تخينة وماتت بالسرطان وعمرها 55 سنة"

>كتب وائل ربيعى – أحمد حسنى - تصوير كريم عبد الكريم

قال الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، إن الملكة حتشبسوت كانت بدينة وإنها لم تمت مقتولة وإنما ماتت بشكل طبيعى، متابعًا: "كانت تخينة وماتت عندها 55 سنة متأثرة بمرض السرطان، ولم تُقتل"، مستطردا فى حديثه عن الملكة المصرية القديمة، مازحًا: "لن تجد سيدة مصرية الآن تفتخر بأنها حتشبسوت ، بعد أن علمت أنها كانت بدينة".

 

وأضاف "حواس" فى سياق آخر: "هناك 1050 تمثالًا لأبى الهول فى البر الغربى، وكشفنا أمام معبد الكرنك عن سور 65 مترًا لحماية المعبد من الفيضان، وعملنا مشروعًا لإغلاق الهرم وتنظيف الفتحات بالتهوية".

 

وتابع وزير الآثار الأسبق، فى كلمته خلال لقائه مع طلاب جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، قائلاً: "أبو الهول صخرة ولا يوجد شىء أسفله، وكل ما يقال على لسان اليهود وغيرهم خزعبلات، دخلنا النفق لـ15 مترًا داخل أبو الهول ولم نجد شيئًا".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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