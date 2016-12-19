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ضبط أمين شونة بدد 3684 طن قمح وباعها بالسوق السوداء بالبحيرة

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ضبط أمين شونة بدد 3684 طن قمح وباعها بالسوق السوداء بالبحيرة ضبط أمين شونة بدد 3684 طن قمح وباعها بالسوق السوداء بالبحيرة

>البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية حملة مكثفة على الأسواق لضبط المخالفين ومواجهة تهريب السلع الغذائية .

 

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث بالبحيرة والمقدم ضياء فهمى وكيل مباحث التموين عن ضبط "السيد .م.ا سن 33 سنة" أمين شونه بمركز ابو حمص والتابعة للشركة القابضة للصوامع لقيامه بتبديد 3684.6 طن قمح عهدته وببيعها بالسوق السوداء لتحقيق ارباح غير مشروعة.


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مصر 365

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