الشيخ لمنتقديه بعد إهدار ركلة جزاء: هل تعمدت إضاعتها كما فعلت أمام الأهلى؟

كتب سليمان النقر

عبر أحمد الشيخ صانع ألعاب المقاصة عن رضاه على أداء فريقه فى مباراة النصر للتعدين، والتى فاز فيها فريقه بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على استاد أسوان ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

وقال الشيخ، فى تصريحات لاستديو أون سبورت، إن فريقه حقق 3 نقاط مهمين سيعطونه دفعة فى المباريات القادمة، خاصة أن الفوز جاء أمام فريق محترم ويؤدى بشكل طيب تحت القيادة الفنية لأسامة عرابى.

وشدد الشيخ على أن فريقه كان فى قمة التركيز واستحق الفوز معربا عن رضاه بعد إهدار ركلة الجزاء قائلا، "بحمد ربنا ودخولها توفيق من عند ربنا".

وجه الشيخ سؤالا لمن انتقدوه بعد إهدار ركلة الجزاء "هل تعمدت إضاعة ركلة الجزاء هذه المرة كما فعلت أمام الأهلى؟"، وأرى أننى أتعب وأجتهد لكن دخول الكرة فى المرمى توفيق من عند الله.