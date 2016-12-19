شيكابالا شاهد عيان على تمسك محمد حلمى بجنش

كتب أحمد توفيق

حرص محمد حلمى المدير الفنى للفريق الكروى بنادى الزمالك على عقد جلسة خاصة مع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق عقب انتهاء المران الجماعى، اليوم الاثنين، وفى حضور محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الأبيض.

شيكابالا يطالب جنش بالتجديد للزمالك

جاءت جلسة محمد حلمى مع جنش للتأكيد على تمسكه باستمرار الحارس داخل نادى الزمالك فى الفترة المقبلة، وطالبه بحسم مصيره النهائى وتوقيع عقود التجديد مع مجلس الإدارة فى القريب العاجل، مشددا على ثقته الكاملة فى قدرات الحارس وإمكانياته الفنية الهائلة، وهو الأمر الذى شدد عليه فى الوقت نفسه شيكابالا، مؤكداً لجنش حاجة الزمالك لوجوده فى الفترة القادمة وضرورة تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى ليؤكد الحارس أنه لا يرغب فى الرحيل وينوى البقاء داخل البيت الأبيض خلال الفترة القادمة.

شيكابالا يقود الزمالك أمام الإنتاج وجنش يغيب

ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربى بعد غد الأربعاء فى استاد السلام بالإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الأول لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستشهد تواجد شيكابالا بينما سيغيب جنش لعدم الجاهزية الفنية والبدنية بعد غيابه عن التدريبات لفترة طويلة خلال المرحلة الماضية وخضوعه فى الوقت الحالى لتدريبات فردية تحت إشراف البرازيلى ماركو رودريجو مدرب الأحمال لاستعادة لياقته البدنية.