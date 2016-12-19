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صور..«صحة بني سويف» تتفقد مستشفي الحميات وتوزع 40 بطانية علي المرضي‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل: محمد شعبان

تفقد الدكتورعبد الناصر حميدة السعيطي، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، يرافقه الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي ومدير ادارة مكافحة العدوي بالمديرية مستشفي الحميات لمتابعه سير العمل بداخلها .

وزار وكيل ورزاة الصحة وحدة معالجة المياه الخاصه بالغسيل الكلوي و استمع خلال زيارته لبعض شكاوي مرضي الغسيل الكلوي، وأثناء زيارته للمستشفي، وزع السعيطي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة 40 بطانية علي المرضى الغسيل.

 

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