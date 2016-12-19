«أرض محايدة» لإقامة مبارايات الفرق السعودية والإيرانية في دوري الأبطال

قالت إذاعة «يو إف إم" السعودية، أن إدارة الأهلي حددت العاصمة القطرية الدوحة كأرض محايدة لمباراة الفريق مع ذوب آهن الإيراني في دوري أبطال آسيا.

نورهان فايد

ويقع الأهلي الذي يلعب له المحترف المصري محمد عبدالشافي، في المجموعة الثالثة بجوار كل من زوباهان الإيراني، والعين الإماراتي، والفائز من الدور التمهيدي 4.

فيما أكدت الإذاعة على إختيار إدارة الهلال العاصمة العمانية مسقط كأرض محايدة لمواجهة بيروزي الايراني في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2017 .

ويقع الهلال السعودي في المجموعة الرابعة بجوار كل من، الريان القطري، وبيروزي الإيراني، والفائز من الدور التمهيدي.

شبكةعيونالإخبارية

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